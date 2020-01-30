Пробник.ру / Янв.30.2020. / Комментарии к записи Бесплатная экскурсия на завод Coca Cola отключены

Пройдите бесплатную экскурсию на заводе Coca Cola!

Школьники, студенты, клиенты, партнеры — все гости с удовольствием знакомятся с процессом создания их любимых напитков и узнают новую для себя информацию об одной из ведущих компаний на российском рынке.

Информация об экскурсии

Экскурсии полностью бесплатны и проводятся профессиональным гидом

Максимальный размер группы – 30 человек

Экскурсии проводятся на русском языке, в некоторых регионах возможно проведение на английском языке

Продолжительность экскурсии – 1,5-2 часа

На экскурсии вам расскажут:

Как производится широкий ассортимент своей продукции

Экология: как сокращается до минимума влияние на окружающую среду

Общество: какие социальные проекты, направленные на развитие местных сообществ, проводят

Работа в компании: какие возможности для развития и профессионального роста предлагают

Записаться на мероприятие можно здесь: http://plant.coca-colahellenic.ru/bookings/contacts. На многие заводы нет онлайн-регистрации, записаться можно только по звонку на телефон отдела внешних связей и коммуникаций:

Владивосток +7 (423) 230 86 08 (вн. 214)

vladivostok.plantvisit@cchellenic.com

vladivostok.plantvisit@cchellenic.com Екатеринбург +7 (343) 376 15 61 (вн. 383)

ekaterinburg.plantvisit@cchellenic.com

ekaterinburg.plantvisit@cchellenic.com Истра +7 (495) 6609978

Istra.plantvisit@cchellenic.com

Istra.plantvisit@cchellenic.com Красноярск +7 (391) 2 555 900 (вн.249)

krasnoyarsk.plantvisit@cchellenic.com

krasnoyarsk.plantvisit@cchellenic.com Москва +7 (495) 6609978

moscow.plantvisit@cchellenic.com

moscow.plantvisit@cchellenic.com Новосибирск +7 (383) 230 83 80

novosibirsk.plantvisit@cchellenic.com

novosibirsk.plantvisit@cchellenic.com Ростов-на-Дону +7 (86342) 5 99 99 (вн. 352)

rostov.plantvisit@cchellenic.com

rostov.plantvisit@cchellenic.com Самара +7 (846) 379 27 80 (вн. 289)

samara.plantvisit@cchellenic.com

samara.plantvisit@cchellenic.com Санкт-Петербург + 7 (812) 3631021

stpetersburg.plantvisit@cchellenic.com

stpetersburg.plantvisit@cchellenic.com Щелково («Мултон», соковое производство) +7 (495) 956 95 95

shelkovo.plantvisit@cchellenic.com

Поскольку экскурсии на предприятия очень популярны, рекомендуется бронировать экскурсии как минимум за месяц (а в некоторых регионах даже ранее) до даты, на которую вы запланируете свой визит. Без предварительной заявки экскурсии не проводятся.

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