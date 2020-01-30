Бесплатная экскурсия на завод Coca Cola

Пробник.ру / Янв.30.2020. / Комментарии к записи Бесплатная экскурсия на завод Coca Cola отключены

Пройдите бесплатную экскурсию на заводе Coca Cola!

Школьники, студенты, клиенты, партнеры — все гости с удовольствием знакомятся с процессом создания их любимых напитков и узнают новую для себя информацию об одной из ведущих компаний на российском рынке.

Информация об экскурсии

  • Экскурсии полностью бесплатны и проводятся профессиональным гидом
  • Максимальный размер группы – 30 человек
  • Экскурсии проводятся на русском языке, в некоторых регионах возможно проведение на английском языке
  • Продолжительность экскурсии – 1,5-2 часа

На экскурсии вам расскажут:

  • Как производится широкий ассортимент своей продукции
  • Экология: как сокращается до минимума влияние на окружающую среду
  • Общество: какие социальные проекты, направленные на развитие местных сообществ, проводят
  • Работа в компании: какие возможности для развития и профессионального роста предлагают

Записаться на мероприятие можно здесь: http://plant.coca-colahellenic.ru/bookings/contacts. На многие заводы нет онлайн-регистрации, записаться можно только по звонку на телефон отдела внешних связей и коммуникаций:

Поскольку экскурсии на предприятия очень популярны, рекомендуется бронировать экскурсии как минимум за месяц (а в некоторых регионах даже ранее) до даты, на которую вы запланируете свой визит. Без предварительной заявки экскурсии не проводятся.

Подробные правила

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