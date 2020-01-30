Бесплатная экскурсия на завод Coca Cola
Пробник.ру / Янв.30.2020. / Комментарии к записи Бесплатная экскурсия на завод Coca Cola отключены
Пройдите бесплатную экскурсию на заводе Coca Cola!
Школьники, студенты, клиенты, партнеры — все гости с удовольствием знакомятся с процессом создания их любимых напитков и узнают новую для себя информацию об одной из ведущих компаний на российском рынке.
Информация об экскурсии
- Экскурсии полностью бесплатны и проводятся профессиональным гидом
- Максимальный размер группы – 30 человек
- Экскурсии проводятся на русском языке, в некоторых регионах возможно проведение на английском языке
- Продолжительность экскурсии – 1,5-2 часа
На экскурсии вам расскажут:
- Как производится широкий ассортимент своей продукции
- Экология: как сокращается до минимума влияние на окружающую среду
- Общество: какие социальные проекты, направленные на развитие местных сообществ, проводят
- Работа в компании: какие возможности для развития и профессионального роста предлагают
Записаться на мероприятие можно здесь: http://plant.coca-colahellenic.ru/bookings/contacts. На многие заводы нет онлайн-регистрации, записаться можно только по звонку на телефон отдела внешних связей и коммуникаций:
- Владивосток +7 (423) 230 86 08 (вн. 214)
vladivostok.plantvisit@cchellenic.com
- Екатеринбург +7 (343) 376 15 61 (вн. 383)
ekaterinburg.plantvisit@cchellenic.com
- Истра +7 (495) 6609978
Istra.plantvisit@cchellenic.com
- Красноярск +7 (391) 2 555 900 (вн.249)
krasnoyarsk.plantvisit@cchellenic.com
- Москва +7 (495) 6609978
moscow.plantvisit@cchellenic.com
- Новосибирск +7 (383) 230 83 80
novosibirsk.plantvisit@cchellenic.com
- Ростов-на-Дону +7 (86342) 5 99 99 (вн. 352)
rostov.plantvisit@cchellenic.com
- Самара +7 (846) 379 27 80 (вн. 289)
samara.plantvisit@cchellenic.com
- Санкт-Петербург + 7 (812) 3631021
stpetersburg.plantvisit@cchellenic.com
- Щелково («Мултон», соковое производство) +7 (495) 956 95 95
shelkovo.plantvisit@cchellenic.com
Поскольку экскурсии на предприятия очень популярны, рекомендуется бронировать экскурсии как минимум за месяц (а в некоторых регионах даже ранее) до даты, на которую вы запланируете свой визит. Без предварительной заявки экскурсии не проводятся.